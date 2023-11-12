Наивысшая активность врага остается на Марьинском и Авдеевском направлениях.

Наивысшая активность врага остается на Марьинском и Авдеевском направлениях фронта. Как отмечается в утренней сводке Генштаба, на этих двух направлениях за сутки произошло 40 атак врага, при том что всего за прошедшие сутки произошло 80 боевых столкновений по всей линии фронта.

"В зоне ответственности ОСУВ "Таврия" на Авдеевском направлении враг, применяя авиацию, не оставляет попыток окружить Авдеевку. Наши воины стойко держат оборону и наносят врагу значительные потери. Безуспешными были наступательные действия противника в районах населенных пунктов Авдеевка, Северное, тоненькое и Первомайское Донецкой области, где Силы обороны отразили 18 атак. На Марьинском направлении враг, при поддержке авиации, вел безуспешные штурмовые действия в районах Марьинки и Новомихайловки Донецкой области. Здесь украинские воины отбили 22 атаки врага", - говорится в отчете.

По данным Генштаба, в зоне ответственности ОСУВ "Хортица" на Купянском направлении враг вел безуспешные штурмовые действия возле Синьковки, Ивановки Харьковской области и Стельмаховки, Надежды Луганской области, где наши защитники отбили 7 атак.

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На Лиманском направлении противник, при поддержке авиации, вел штурмовые действия в районе Серебрянского лесничества Луганской области, успеха не имел.

На Бахмутском направлении наши воины отбили 10 атак противника в районах Хромового, Андреевки и Клещиевки Донецкой области. В свою очередь, Силы обороны Украины продолжают штурмовые действия южнее Бахмута, наносят врагу потери в живой силе и технике, закрепляются на достигнутых рубежах.

На Шахтерском направлении оккупанты, при поддержке авиации, вели безуспешные штурмовые действия недалеко от Угледара, Золотой Нивы и Старомайорского Донецкой области, где наши защитники отбили 11 атак.

На Запорожском направлении враг, при поддержке авиации, вел штурмовые действия возле Работиного Запорожской области, успеха не имел.

В то же время силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском направлении, наносят оккупационным войскам потери в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии фронта.

В зоне ответственности ОСУВ "Одесса" на Херсонском направлении наши воины ведут контрбатарейную борьбу, наносят огневое поражение по тылам противника.

Силы обороны наносят потери оккупантам

Как сообщал УНИАН, по данным Генштаба, за прошедшие сутки, 11 ноября, авиация Вооруженных сил Украины нанесла 10 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники российских захватчиков.

Кроме того, бойцы из ракетных войск поразили 2 артиллерийских средства, 8 районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и 2 средства противовоздушной обороны врага.

В то же время оккупанты нанесли 1 ракетный и 63 авиационных удара, совершили 64 обстрела из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенных пунктах. В результате есть погибшие и раненые среди гражданских. Жилые дома и другая гражданская инфраструктура также подверглись разрушениям и повреждениям.

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