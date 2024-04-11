В минобороны РФ утверждают, что "цель удара достигнута".

Российские военные ночью нанесли массированный удар высокоточным оружием по объектам ТЭК Украины, "цель удара достигнута". Об этом сообщают российские пропагандистские СМИ со ссылкой на Минобороны РФ.

Отмечается, что в результате была нарушена работа украинских предприятий военной промышленности, сорвана переброска резервов в районы боевых действий, затруднено снабжение ВСУ топливом.

"Удар наносился в ответ на попытки киевского режима нанести ущерб объектам нефтегазовой отрасли и энергетики России", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в ответ на "атаки Вооруженных сил Украины по гражданским объектам РФ" российские военные регулярно наносят удары по украинской инфраструктуре: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.

"Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подчеркивал, что армия не бьет по жилым домам и социальным объектам", - пишут росСМИ.

Удары РФ по энергетическим объектам Украины

В ночь на 11 апреля российские террористы атаковали дронами энергетическую инфраструктуру юга. Как сообщили в Силах обороны юга, ночью враг массированно атаковал юг, боевая работа продолжалась более 5 часов, под прицелом оккупантов оказалась энергетическая инфраструктура.

В ВСУ уточнили, что на рассвете враг массированно атаковал различными типами ракет - в частности, по Запорожской области направил управляемые авиационные ракеты с самолетов тактической авиации. 2 ракеты силами ПВО были уничтожены, но есть и попадания. В то же время в Запорожском районе поврежден объект энергетической инфраструктуры.

Впоследствии появились новые подробности атаки 11 апреля. По словам спикера Командования Воздушных сил ВСУ Ильи Евлаша, Силы обороны и мобильные огневые группы "достаточно хорошо отработали", уничтожив почти 100% беспилотных летательных аппаратов, при этом несколько дронов удалось заглушить благодаря украинским подразделениям РЭБ.

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