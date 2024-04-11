Российские военные ночью нанесли массированный удар высокоточным оружием по объектам ТЭК Украины, "цель удара достигнута". Об этом сообщают российские пропагандистские СМИ со ссылкой на Минобороны РФ.
Отмечается, что в результате была нарушена работа украинских предприятий военной промышленности, сорвана переброска резервов в районы боевых действий, затруднено снабжение ВСУ топливом.
"Удар наносился в ответ на попытки киевского режима нанести ущерб объектам нефтегазовой отрасли и энергетики России", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в ответ на "атаки Вооруженных сил Украины по гражданским объектам РФ" российские военные регулярно наносят удары по украинской инфраструктуре: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.
"Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подчеркивал, что армия не бьет по жилым домам и социальным объектам", - пишут росСМИ.
Удары РФ по энергетическим объектам Украины
В ночь на 11 апреля российские террористы атаковали дронами энергетическую инфраструктуру юга. Как сообщили в Силах обороны юга, ночью враг массированно атаковал юг, боевая работа продолжалась более 5 часов, под прицелом оккупантов оказалась энергетическая инфраструктура.
В ВСУ уточнили, что на рассвете враг массированно атаковал различными типами ракет - в частности, по Запорожской области направил управляемые авиационные ракеты с самолетов тактической авиации. 2 ракеты силами ПВО были уничтожены, но есть и попадания. В то же время в Запорожском районе поврежден объект энергетической инфраструктуры.
Впоследствии появились новые подробности атаки 11 апреля. По словам спикера Командования Воздушных сил ВСУ Ильи Евлаша, Силы обороны и мобильные огневые группы "достаточно хорошо отработали", уничтожив почти 100% беспилотных летательных аппаратов, при этом несколько дронов удалось заглушить благодаря украинским подразделениям РЭБ.
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