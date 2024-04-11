По Запорожью агрессор направил управляемые авиационные ракеты с самолетов тактической авиации.

В ночь на 11 апреля российская армия атаковала юг Украины волнами ударных дронов и ракетами, сбито более двух десятков беспилотников, но есть и попадания.

Как сообщили в Силах обороны юга, ночью враг массированно атаковал юг, боевая работа продолжалась более 5 часов, под прицелом агрессора вновь была энергетическая инфраструктура.

Говорится, что 21 дрон был уничтожен в ходе боевой работы сил противовоздушной обороны: 7 - в Одесской области, 8 на Николаевщине, по 3 - в Херсонской и Днепропетровской областях.

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В Одесской области обломки сбитых дронов вызвали возгорание на территории энергетического объекта. Пожар оперативно ликвидирован. В Николаевской области обломки сбитых дронов упали на открытой территории. Информации о разрушениях и пострадавших не поступало.

"На рассвете враг массированно атаковал различными типами ракет. По Запорожской области направил управляемые авиационные ракеты с самолетов тактической авиации. 2 ракеты силами противовоздушной обороны были уничтожены, но, к сожалению, есть и попадания. В Запорожском районе поврежден объект энергетической инфраструктуры. Степень повреждения уточняется, информации о пострадавших не было", - рассказали военные.

Атаки оккупантов по Украине

10 апреля российские захватчики с утра наносили по Одесской области ракетные удары. Во время атак баллистикой в Одесском районе повреждена транспортная инфраструктура и грузовики, которые были рядом. Из-за обстрелов ракетами объектов критической инфраструктуры пострадали двое железнодорожников Одесской железной дороги, они с ранениями и травмами госпитализированы.

Вечером был нанесен ракетный удар, в результате которого погибли четыре человека, среди которых 10-летняя девочка. Еще 14 человек получили ранения, среди них 4-летний ребенок. Одному из пострадавших мужчин оторвало обе ноги. По данным Сил обороны, враг атаковал транспортную инфраструктуру, произошло попадание в АЗС, что усилило взрывную опасность. В момент атаки люди, попавшие под удар, в машинах и пешком направлялись в конце рабочего дня домой. Они стали жертвами коварного двойного удара РФ.

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