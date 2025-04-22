В ISW предположили, что российские войска могут захотеть контролировать минимум 25 километров территории на левом и правом берегах Днепра.

Россия усиливает территориальные претензии к Украине, распространяя их на районы, на которые Кремль ранее не претендовал официально. Об этом сообщили аналитики Института изучения войны (ISW).

По их словам, ранее глава оккупационной администрации Херсонской области Владимир Сальдо объявил, что захват правого берега реки Днепр является "принципиально важным и абсолютным приоритетом" для России.

Он пожаловался, что Силы обороны Украины продолжают усилия по использованию левого берега Днепра в качестве "рычага давления" на Россию. По словам Сальдо, присутствие украинских сил на западном берегу препятствует возобновлению судоходства по реке для оккупантов.

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"Участок, который проходит через Херсонскую, Запорожскую и Днепропетровскую области, должен полностью находиться под российским контролем, чтобы гарантировать развитие инфраструктуры, связанной с рекой", - цитируют его слова аналитики.

Они напомнили, что оккупационные войска сейчас занимают позиции только на левом берегу реки Днепра в Херсонской и Запорожской областях. Однако, как отметили в ISW, Путин с июня 2024 года требует, чтобы Украина уступила России Запорожскую и Херсонскую области полностью.

"Сальдо, по-видимому, призывает к дополнительным территориальным претензиям России вдоль реки в Днепропетровской области, на которую Россия официально не претендовала и которую незаконно не аннексировала", - отмечено в отчете.

В ISW предположили, что российские войска могут захотеть контролировать минимум 25 километров территории на левом и правом берегах реки Днепр, чтобы помешать украинским войскам наносить удары из ствольной артиллерии по этому району.

Аналитики обратили внимание на то, что призыв Сальдо отражает другие официальные заявления Кремля, который продолжает выдвигать обширные территориальные требования к Украине, не предлагая при этом никаких уступок со своей стороны.

"Херсонская, Запорожская и Днепропетровская области, в частности, включены в аморфный, выдуманный регион "Новороссия", который кремлевские чиновники часто заявляют как "неотъемлемую" часть России и ссылаются на него, чтобы выдвинуть дополнительные территориальные претензии на юге Украины. Призыв Сальдо к установлению российского контроля над территориями в Херсонской, Запорожской и Днепропетровской областях вдоль реки Днепр для "гарантии развития инфраструктуры" соответствовал бы предыдущим целям Путина относительно создания "буферных зон", - подытожили аналитики.

Требование от Украины территориальных уступок

Как писал УНИАН, советник президента США по вопросам национальной безопасности Майк Уолц ранее заявил, что Украина должна уступить РФ территории в обмен на гарантии безопасности.

Он заявил, что Штаты больше не могут бесконечно "предоставлять миллиарды" Киеву и давать сейчас гарантии безопасности.

В Министерстве иностранных дел Украины ответили на заявление Уолтца о территориальных уступках Украины. Спикер МИД Георгий Тихий сказал, что Киев не получал от Вашингтона и других партнеров официальных предложений по территориальным уступкам.

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