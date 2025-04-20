Покровск остается наиболее интенсивным направлением.

На Покровском направлении российские оккупанты прилагают больше всего усилий, но имеют меньше успеха и несут значительные потери. Об этом заявил представитель ОСУВ "Хортица" Виктор Трегубов в эфире телемарафона.

По его словам, на Пасху динамика обстрелов уменьшилась, но не исчезла. Он отметил, что несмотря на то, что российские оккупанты продолжают активно пытаться захватить Покровск, последние попытки отмечаются значительными потерями для них.

"Покровск остается наиболее интенсивным направлением. Интересный элемент Покровского направления заключается в том, что как раз там, несмотря на то, что россияне прилагают больше всего усилий, они имеют там наименьшие успехи", - заявил Трегубов.

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Он рассказал, что недавно на Покровском направлении состоялся большой штурм россиян, во время которого было задействовано 90 мотоциклов, но все они были уничтожены вместе с экипажем.

Кроме того, по информации Трегубова, в районе Котлино и к западу от него российские войска даже начали немного отступать.

Война в Украине

Как сообщал УНИАН, военный обозреватель Александр Коваленко заявил, что из-за истощения запасов бронетехники российская армия перешла на мотоциклетные штурмы. И эта тактика представляет реальную опасность, в частности из-за недальновидности украинского командования.

По его словам, на днях россияне провели ряд массированных штурмов на Ореховском и Покровском направлениях, в которых одновременно использовали десятки мотоциклистов. Это кардинально отличается от прежней тактики малых пехотных групп и даже от прошлого опыта использования мотоциклов, когда их было всего несколько единиц в одной атаке.

Тем временем президент Зеленский сообщил, что, несмотря на Пасхальное перемирие, начиная с 10 часов утра наблюдается увеличение количества российских обстрелов и применение врагом дронов-камикадзе.

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