Также, вчера на Запорожском направлении уничтожено 80 оккупантов и 40 единиц техники.

Силы обороны Украины сегодня на Покровском направлении отбили наступление российских захватчиков и уничтожили 115 единиц вражеской техники и 200 оккупантов. Как передает корреспондент УНИАН, об этом президент Украины Владимир Зеленский сказал на брифинге.

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"Я хотел бы поблагодарить и поздравить Вооруженные силы Украины, наши Силы безопасности и обороны. Сегодня произошло наступление Российской Федерации в направлении Покровска на востоке нашего государства. В большинстве своем - 14 бригада Национальной гвардии на себя приняла этот удар и 117 бригада также. Украина уничтожила сегодня, готовясь к этому (российскому) наступлению, уничтожила полностью всю эту группу людей. Это было 115 единиц техники, 200 убитых и 30 раненых", - сообщил Зеленский.

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Также, вчера вечером, 16 апреля, у россиян было наступление на Запорожском направлении.

"Враг потерял на Запорожье 80 человек - 80 "двухсотых", 117 "трехсотых" и 40 единиц техники", - сообщил Зеленский.

Он отметил, что Украина говорила партнерам о том, что Россия будет делать несколько волн наступлений на Сумском, Харьковском, на Запорожском направлении, и возможно, на востоке, потому что там оккупанты долго не наступали.

Война в Украине - бои на фронте

Сегодня гвардейцы 14-й бригады Национальной гвардии Украины "Червона Калина" дали мощный отпор масштабному механизированному штурму российских оккупантов на Покровском направлении. Об этом сообщил Командующий Национальной гвардии Александр Пивненко.

Предварительно подтверждены потери: более 40 оккупантов уничтожено (безвозвратные и санитарные), а также разбито 21 боевую бронированную машину врага, 96 мотоциклов, две единицы автомобильной техники и две артиллерийские системы.

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