Только за сутки на этом участке было 55 штурмов.

Российские оккупанты продолжают штурмовать украинские позиции в Донецкой области. Так, враг пытается найти "щель" между Марьинкой и Авдеевкой.

Об этом заявил спикер объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления полковник Алексей Дмитрашковский в эфире телемарафона. По его словам, за сутки противник совершил 55 штурмов.

"Делая аналитику по действиям врага, можно сказать, что 55 штурмов за вчера и сегодняшние утренние штурмы наших позиций могут свидетельствовать о том, что враг имеет целью найти щель для того, чтобы зайти именно на этом направлении - между Марьинкой и Авдеевкой", - заявил Дмитрашковский.

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По последним данным, потери россиян в Украине уже составляют примерно 153 120 оккупантов.

Противник продолжает вести наступление на Бахмутском, Шахтерском, Лиманском, Авдеевском и Купянском направлениях. За сутки защитники украинского государства отбили более 130 атак россиян.

Авиация Сил обороны 5 марта нанесла 10 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники российских войск.

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