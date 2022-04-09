Выход с вокзалов могут ограничить полицейские с целью безопасности.

В Одессе и Одесской области из-за длительного комендантского часа ограничат доступ к вокзалам.

Как сообщили в пресс-службы "Укрзализныци", в связи с тем, что в регионе объявлен комендантский час с 21:00 субботы, 9 апреля, до 6:00 понедельника, 11 апреля, может быть изменен график движения пассажирских поездов.

На период действия указанных ограничений вход на железнодорожные вокзалы Одессы и области, а также посадка на пассажирские поезда будут разрешены только транзитным пассажирам, а также пассажирам, которые попали на вокзал заблаговременно, до начала комендантского часа.

Выход с вокзалов могут ограничить полицейские с целью безопасности.

Комендантский час в Одессе:

В Одесской области вводят почти на двое суток вводят комендантский час. Ограничения будут действовать с 21:00 субботы, 9 апреля, до 6:00 понедельника, 11 апреля.

Война против Украины:

24 февраля 2022 года РФ вторглась в независимую Украину. Начались обстрелы и бомбардировки украинских городов. Массово гибнет мирное население Украины.

27 февраля 2022 года появилась информация о том, что Беларусь может объявить войну Украине.

Оккупанты обстреливают мирные города Украины. Договоренности о зеленых коридорах систематически нарушаются. Эвакуационные конвои обстреливаются, что усложняет и эвакуацию мирного населения, и доставку в горячие точки продуктов и медикаментов. Во многих населенных пунктах гуманитарная катастрофа.

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