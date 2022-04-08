Ограничения будут действовать с 21:00 субботы, 9 апреля, до 06:00 понедельника, 11 апреля.

В Одесской области почти на двое суток вводят комендантский час.

Об этом сообщили в пресс-службе Одесской областной военной администрации.

"Учитывая события, произошедшие в Краматорске Донецкой области, где в результате ракетных обстрелов вокзала погибли 50 человек и 98 ранены, в Одессе, 10 апреля, есть угроза нанесения ракетного удара", - говорится в сообщении.

В связи с этим по распоряжению начальника Одесской ОВА Максима Марченко, на территории области вводят комендантский час с 21:00 субботы, 9 апреля, в 06:00 понедельника, 11 апреля.

"Обращаюсь с просьбой к одесситам и жителям области с пониманием отнестись к введенным ограничениям и не нарушать их. Такие меры необходимы, в первую очередь, для вашей безопасности, это сохранит вашу жизнь, потому что последствия могут быть фатальными", — сказал Марченко.

Как сообщал УНИАН, сегодня оккупанты ударили по железнодорожному вокзалу Краматорска. Вследствие удара погибли уже 50 человек, из них пятеро - дети. В больницы доставили 98 пострадавших.

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