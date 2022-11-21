Столтенберг подчеркнул, что РФ до сих пор сохраняет значительный военный потенциал и обладает большим количеством войск.

В течение девяти месяцев с начала полномасштабного вторжения в Украину Россия продолжает терпеть неудачу за неудачей на фронте. И хотя Владимир Путин допустил стратегические ошибки, когда напал на Украину, не стоит недооценивать врага.

Как заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в своей речи на сессии Парламентской ассамблеи Альянса в Мадриде, Путин совершил две большие ошибки. Он недооценил храбрость и волю украинцев к борьбе, а также решимость союзников и партнеров по НАТО оказывать поддержку Украине.

"Он думал, что сможет одержать победу в Украине за считанные дни. Девять месяцев спустя Россия продолжает терпеть неудачу за неудачей. А украинцы продолжают освобождать свою территорию от оккупации. Совсем недавно – Херсон", – подчеркнул Столтенберг.

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В то же время генсек НАТО отметил, что не стоит недооценивать Россию. По его словам, РФ сохраняет значительный военный потенциал и обладает большим количеством войск.

"Россия готова нести значительные потери. И готова причинить ужасные страдания украинскому народу. Мы видели, как беспилотники и ракеты наносят удары по украинским городам, гражданскому населению и объектам критической инфраструктуры. Поэтому мы должны быть готовы поддерживать Украину в долгосрочной перспективе", – добавил он.

Война в Украине: роль НАТО

21 ноября 2022 года Парламентская ассамблея НАТО признала Российскую Федерацию страной-террористкой. Делегаты также призвали создать специальный международный трибунал для преступлений РФ.

9 ноября генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг посетил украинских военных, которые проходят подготовку в Великобритании. Он встретился с украинскими военными в городе Лидд, где похвалил их за настроенность и мужество, потому что Вооруженные Силы Украины продолжают противостоять жестокой и неспровоцированной агрессивной войне России.

В октябре 2022 года Столтенберг заявил, что в НАТО решили увеличить запасы боеприпасов и техники. Это должно помочь ускорить возможности доставки боеприпасов и техники в Украину.

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