Это должно помочь ускорить возможности доставки боеприпасов и техники в Украину.

Генеральный секретарь Организации Североатлантического договора (НАТО) Йенс Столтенберг заявляет, что в Альянсе решили увеличить запасы боеприпасов и техники.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Столтенберг сказал на пресс-конференции в Брюсселе после завершения двухдневного заседания министров обороны стран-членов Альянса.

"Сегодня мы приняли решение увеличить наши запасы боеприпасов и техники для того, чтобы ускорить возможности доставки (в Украину - УНИАН) и использовать процесс оборонного планирования НАТО для обеспечения промышленности долгосрочным спросом, в котором она нуждается для увеличения производства", - подчеркнул Столтенберг.

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По его словам, агентства НАТО могут также поддерживать союзников через упрощение процедур закупки и организации складских помещений для техники.

Запасы оружия у стран НАТО

Напомним, ранее издание Bloomberg сообщило, что страны НАТО призывают оборонные компании увеличить производство оружия и боеприпасов, чтобы помочь им восстановить запасы, которые уменьшились из-за российской агрессии против Украины. С начала полномасштабного вторжения России в феврале союзники Украины уже прислали оружие, боеприпасы и оборудование на миллиарды долларов, что уменьшило их собственные запасы.

Отмечается, что сейчас оборонные компании в США и Европе наблюдают рост спроса на противовоздушную оборону и противотанковое оружие. Но им будет трудно быстро увеличить производство после десятилетий ограниченных заказов.

Между тем, в США решили инвестировать в производство боеприпасов, чтобы обеспечить потребности Украины, а также поддержать свой военно-промышленный комплекс и экономику. По словам военного эксперта Ивана Ступака, мир понял, что традиционные войны возможны и в будущем, поэтому к ним надо быть готовыми и инвестировать в модернизацию существующих и производство современных видов оружия.

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