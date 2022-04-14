В Минобороны заявили, что враг продолжает накапливать военную силу для наступления на Украину, Киев остается целью врага.

В Минобороны не ожидают прекращения боевых действий со стороны России после 9 мая.

Об этом заявила замминистра обороны Анна Маляр в эфире телемарафона.

"Враг пока не оставляет цели захватить всю Украину и Киев в том числе, и ситуация довольно сложная. Поэтому стоит еще немного подождать. И будем видеть, как будет динамично развиваться ситуация, в том числе и на востоке", - сказала она.

Маляр заявила, что враг продолжает накапливать военную силу для наступления на Украину, Киев остается целью врага, а угрозы сохраняются для всей страны.

"У врага была амбиция пройтись 9 мая по Киеву – и, пожалуй, из тех планов и слухов сейчас идет такая интерпретация, что до 9 стоит подождать... Почерк российского КГБ и российской армии состоит в том, что они все пытаются приурочить к каким-то историческим датам. А 9 мая – это для них сакральная дата, они всю героизацию своего государства строят на этой дате. День независимости и 9 мая – это для них две ключевые даты, когда они стараются больше пакостей нам сделать, поэтому, возможно, это и не безосновательно", - заявила Маляр.

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