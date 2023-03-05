По словам мэра, после этой недели более 100 оккупантов из Мелитополя вернутся "в черных пакетах".

Во временно оккупированном Мелитополе Запорожской области прогремело два взрыва. Вероятно, уничтожены две базы оккупантов.

"По предварительной информации, два вечерних взрыва на временно захваченной Мелитопольщине отменяли сразу две военные базы оккупантов", - сообщил мэр Мелитополя Иван Федоров в своем Telegram-канале.

Мэр добавил, что надо ждать подтверждения от Генштаба ВСУ.

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По словам Федорова, "адские выходные" продолжаются, а за эту "адскую неделю" более 100 оккупантов из Мелитополя вернутся в Россию "в черных пакетах".

Ситуация в Мелитополе - что известно

Россияне готовятся к обороне Мелитопольского района. Захватчики строят линии обороны, подземные города и бункеры. Но это не спасло от взрывов на аэродоме Мелитополя. За год оккупации "бавовна" прилетал на базу россиян с десяток раз.

Кроме того, захватчики тщательнее начали следить за местным населением, потому что не могут обнаружить украинских партизан. На улицах Мелитополя начали монтировать камеры видеонаблюдения.

Также в город завозят российских врачей и учителей, которых заселяют в студенческие общежития, расположенные в Мелитополе.

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