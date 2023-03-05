Во временно оккупированном Мелитополе Запорожской области прогремело два взрыва. Вероятно, уничтожены две базы оккупантов.
"По предварительной информации, два вечерних взрыва на временно захваченной Мелитопольщине отменяли сразу две военные базы оккупантов", - сообщил мэр Мелитополя Иван Федоров в своем Telegram-канале.
Мэр добавил, что надо ждать подтверждения от Генштаба ВСУ.
По словам Федорова, "адские выходные" продолжаются, а за эту "адскую неделю" более 100 оккупантов из Мелитополя вернутся в Россию "в черных пакетах".
Ситуация в Мелитополе - что известно
Россияне готовятся к обороне Мелитопольского района. Захватчики строят линии обороны, подземные города и бункеры. Но это не спасло от взрывов на аэродоме Мелитополя. За год оккупации "бавовна" прилетал на базу россиян с десяток раз.
Кроме того, захватчики тщательнее начали следить за местным населением, потому что не могут обнаружить украинских партизан. На улицах Мелитополя начали монтировать камеры видеонаблюдения.
Также в город завозят российских врачей и учителей, которых заселяют в студенческие общежития, расположенные в Мелитополе.