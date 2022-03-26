На территории больницы находилось примерно 700 человек.

В Мариуполе российские оккупанты насильно вывезли врачей и пациентов городской больницы №1.

Об этом сообщает Мариупольский горсовет.

"По словам очевидцев, оккупанты насильно вывезли в неизвестном направлении медицинский персонал, больных и других мариупольцев, которые прятались от обстрелов врага в подвалах медицинского учреждения", - говорится в сообщении.

Отмечается, что на территории больницы находилось примерно 700 человек.

"Но сколько мариупольцев было депортировано еще точно неизвестно. Информация уточняется", - добавили в горсовете.

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