В Мариуполе российские оккупанты насильно вывезли врачей и пациентов городской больницы №1.
Об этом сообщает Мариупольский горсовет.
"По словам очевидцев, оккупанты насильно вывезли в неизвестном направлении медицинский персонал, больных и других мариупольцев, которые прятались от обстрелов врага в подвалах медицинского учреждения", - говорится в сообщении.
Отмечается, что на территории больницы находилось примерно 700 человек.
"Но сколько мариупольцев было депортировано еще точно неизвестно. Информация уточняется", - добавили в горсовете.
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