Херсон российские оккупанты обстреляли восемь раз.

Российские оккупанты за прошедшие сутки обстреливали Херсонскую область. В результате атаки один человек погиб, а ребенок и двое взрослых получили ранения.

Глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин сообщил, что за минувшие сутки оккупанты совершили 39 обстрелов области, выпустив 163 снаряда из тяжелой артиллерии, "Градов", беспилотников и авиации.

При этом он указал, что город Херсон враг обстрелял восемь раз. Прокудин подчеркнул, что российские военные попали в жилые кварталы населенных пунктов области и здание государственного учреждения в центре Херсона.

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"Из-за российской агрессии один человек погиб и трое, среди которых один ребенок, получили ранения", - сообщил глава ОВА в своем Telegram-канале

Он также привел данные по эвакуации населения области. Так, с деоккупированной территории Херсонщины за сутки были эвакуированы 62 человека.

Ситуация в Херсонской области - последние новости

29 апреля на Херсонщине из-за вражеских обстрелов один человек погиб, а еще один - получил ранения.

30 апреля первый заместитель председателя Херсонского областного совета Юрий Соболевский сообщил, что из-за ночного обстрела Херсона легкие ранения получили два человека.

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