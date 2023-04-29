Повреждены несколько частных домов, а на местах попаданий снарядов возникли пожары.

Российские оккупанты обстреляли Белозерку в Херсонской области. В результате атаки захватчиков один человек погиб и еще трое - ранены.

Как сообщает Херсонская областная военная администрация, враг ударил по территории местной больницы, из-за чего в одном из отделений повыбивало окна.

Также повреждены несколько частных домов, а на местах попаданий снарядов возникли пожары.

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"К сожалению, один человек погиб. Тело 57-летней женщины без признаков жизни нашли под завалами собственного дома после ликвидации пожара", - говорится в сообщении.

Отмечается, что еще три человека получили ранения. В частности, двум людям помощь оказали на месте медики, еще одного мужчину с осколочными ранениями госпитализировали.

Обстрелы Херсонской области

Как сообщал УНИАН, за минувшие сутки, 27 апреля, россияне совершили 61 обстрел Херсонщины, выпустив 356 снарядов из тяжелой артиллерии, беспилотников и авиации. В частности, по Херсону было нанесено шесть ударов.

Вследствие обстрела Херсона повреждены несколько квартир. Травмы, несовместимые с жизнью, получил 42-летний мужчина.

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