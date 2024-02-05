Гораздо важнее долгосрочное структурированное развитие потенциала ВСУ, считает Кристиан Фрейдинг.

Ни одна система вооружений не является панацеей для Украины и не может обеспечить переломный момент, заявил руководитель Спецштаба Украины в Министерстве обороны Германии, генерал-майор Кристиан Фрейдинг, комментируя споры о необходимости передать Украине ракеты Taurus.

"Что еще более важно, так это то, что военное руководство использует то, что оно имеет в своем распоряжении, разумно и с учетом возможностей противника. Именно это обеспечивает военный успех, а не символически предполагаемое чудо-оружие. Гораздо важнее долгосрочное структурированное развитие потенциала украинских вооруженных сил, к которому мы сейчас приступаем. И здесь Германия берет на себя ведущую роль в одном из главных потенциалов - противовоздушной обороне", - сказал он.

По мнению генерала, поставка Украине боеприпасов важна, но и играют роль не только цифры:

Видео дня

"Большинство систем, используемых Украиной, сейчас гораздо более точны по своей эффективности, чем российские системы".

Также генерал добавил, что Германия в текущем году, вероятно удвоит поставки артиллерийских боеприпасов.

Получит ли Украина ракеты Taurus - что сообщалось

Напомним, ранее сообщалось, что политики из правящей коалиции Германии усилили давление на канцлера Олафа Шольца относительно поставки Украине ракет Taurus. В частности, вице-президент Бундестага Катрин Геринг-Эккардт от Партии зеленых заявила, что Германия обязана быстро поставить крылатые ракеты Taurus ВСУ.

Вас также могут заинтересовать новости: