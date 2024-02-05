Украинские защитники смогли остановить нашествие российских оккупационных войск на Бахмутском направлении. Враг пытается вернуть утраченные позиции.
"На отрезке противник продолжает выполнять поставленные задачи. Армия РФ пытается вернуть утраченные позиции и свое влияние на Клещиевку, Андреевку и в направлении Часового Яра. Но объективно Силам обороны в слаженной работе удалось остановить нашествие противника", – рассказал в эфире "Эспрессо" командир батальона ударных БпАК "Ахиллес" 92-й отдельной штурмовой бригады имени кошевого атамана Ивана Сирко, Юрий Федоренко.
По его словам, ежесуточно там происходит несколько атак со стороны врага. Однако тактических успехов оккупанты не имеют.
В то же время Силы обороны выбили россиян с ряда позиций, которые занимали оккупанты. На текущий момент украинские защитники там надежно закрепились. Федоренко подчеркнул, что достичь такого результаты удалось благодаря правильно спланированной операции, отваге и упорной работе личного состава.
"Речь идет о пехотном подразделении, которому на долю выпала самая сложная работа в Силах обороны. Штурмовики и пехотинцы – по моему убеждению, это самая сложная работа", – отметил он.
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Командующий Военно-Морскими силами ВС Украины вице-адмирал Алексей Неижпапа заявил, что незаконно построенный россиянами Крымский мост "упадет" к концу 2024 года. Он согласился с утверждением о том, что переправу можно считать "покойником".
Тем временем начальник пресс-службы Восточной группировки войск ВСУ Илья Евлаш рассказал о ситуации на Бахмутском направлении. По его словам, там россияне идут малыми пехотными группами под прикрытием артиллерии и дронов на так называемые "мясные штурмы".