Достичь такого результаты удалось благодаря правильно спланированной операции, отваге и упорной работе личного состава, подчеркнул воин.

Украинские защитники смогли остановить нашествие российских оккупационных войск на Бахмутском направлении. Враг пытается вернуть утраченные позиции.

"На отрезке противник продолжает выполнять поставленные задачи. Армия РФ пытается вернуть утраченные позиции и свое влияние на Клещиевку, Андреевку и в направлении Часового Яра. Но объективно Силам обороны в слаженной работе удалось остановить нашествие противника", – рассказал в эфире "Эспрессо" командир батальона ударных БпАК "Ахиллес" 92-й отдельной штурмовой бригады имени кошевого атамана Ивана Сирко, Юрий Федоренко.

По его словам, ежесуточно там происходит несколько атак со стороны врага. Однако тактических успехов оккупанты не имеют.

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В то же время Силы обороны выбили россиян с ряда позиций, которые занимали оккупанты. На текущий момент украинские защитники там надежно закрепились. Федоренко подчеркнул, что достичь такого результаты удалось благодаря правильно спланированной операции, отваге и упорной работе личного состава.

"Речь идет о пехотном подразделении, которому на долю выпала самая сложная работа в Силах обороны. Штурмовики и пехотинцы – по моему убеждению, это самая сложная работа", – отметил он.

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Командующий Военно-Морскими силами ВС Украины вице-адмирал Алексей Неижпапа заявил, что незаконно построенный россиянами Крымский мост "упадет" к концу 2024 года. Он согласился с утверждением о том, что переправу можно считать "покойником".

Тем временем начальник пресс-службы Восточной группировки войск ВСУ Илья Евлаш рассказал о ситуации на Бахмутском направлении. По его словам, там россияне идут малыми пехотными группами под прикрытием артиллерии и дронов на так называемые "мясные штурмы".

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