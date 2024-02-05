На Лимано-Купянском и Бахмутском направлениях кардинальных изменений по сравнению с ситуацией на прошлой неделе нет.

На Бахмутском направлении враг пытается перейти к локальным штурмам и малыми пехотными группами под прикрытием артиллерии и дронов идет на так называемые "мясные штурмы". Об этом рассказал начальник пресс-службы Восточной группировки войск ВСУ Илья Евлаш в эфире телемарафона.

Он отметил, что по сравнению с прошлой неделей ситуация на Лимано-Купянском и Бахмутском направлениях не претерпела кардинальных изменений. По словам Евлаша, сейчас по всей полосе ответственности оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" сохраняется стабильная ситуация. Оперативная обстановка остается напряженной, однако контролируется нашим командованием и руководством подразделений, выполняющих задачи на направлениях.

"Что касается Бахмутского направления, враг там пытается переходить к локальным штурмам. Безуспешным штурмам. Сейчас очень сложная погода, что затрудняет перемещение и техники, и пехоты. Все остается так, как и было (на прошлой неделе) – малые пехотные группы под прикрытием сначала артиллерии, а потом уже FPV-дронов выходят на так называемые "мясные штурмы", которые поражаются нашими пехотинцами, нашей артиллерией, нашими операторами беспилотников и операторами дронов-камикадзе", – отметил спикер.

Так, по его информации, за минувшие сутки противник нанес 71 удар дронами-камикадзе по позициям украинских защитников в районе Бахмута и провел 406 обстрелов, используя различные системы вооружения и военной техники, среди которых танки, артиллерия, ПТРК, различного типа стрелковое оружие, автоматические станковые гранатометы и прочее.

На этом направлении, отметил Евлаш, за минувшие сутки украинские военные ликвидировали 92 оккупанта, уничтожили 58 единиц вооружения и военной техники, преимущественно минометы различных калибров, АГС, РЭБы, а также еще 44 БПЛА врага. Кроме того, нашим защитникам удалось обнаружить и уничтожить один склад с боеприпасами и два укрытия противника.

На вопрос о том, есть ли признаки подготовки врага к более активным боевым действиям на указанных направлениях, Евлаш ответил, что сейчас как таковой подготовки к серьезным наступательным действиям со стороны россиян "мы не можем констатировать по всем направлениям".

"Однако, да, на некоторых участках фронта он перебрасывает свои подразделения, снимает их с менее приоритетных участков, продолжает готовить свои резервы для будущего участия в боевых действиях. Могу сказать, что в связи с большими потерями враг, если раньше тратил на подготовку своих пехотинцев 3-4 месяца, то сейчас это время сократилось вдвое", – добавил Евлаш.

Он подчеркнул, что сейчас на ситуацию на поле боя больше всего влияет наличие беспилотных систем, потому что они сохраняют жизнь личного состава, наносят достаточно мощные удары.

"И кто первый придумает, как бороться, изобретет этот антидот как противодействовать БПЛА – тот и будет иметь доминацию на фронте", – отметил Евлаш.

Ситуация на Бахмутском направлении

На минувшей неделе сообщалось, что на Бахмутском направлении идут бои, некоторые позиции переходят в течение суток из рук в руки. Самыми горячими точками на сегодня являются населенные пункты Богдановка, Ивановское и Клещиевка.

Так, командир батальонно-тактической группы 4-й БрОП НГУ, полковник Сергей Сидорин отметил, что линия боевого столкновения на Бахмутском направлении очень динамична. По его словам, в районе Ивановского оккупанты пытаются применять штурмовые действия с техникой, чтобы быстро приблизиться к позициям ВСУ и высадить там свой десант. Однако такие попытки быстро обнаруживают аэроразведкой и по врагу наносят огневое поражение.

Сидорин добавил, что в районе Клещиевки ВСУ отбили несколько позиций в результате проведения контрштурмовых действий.

3 февраля Илья Евлаш в эфире телемарафона заметил, что наступление российских войск на фронте не может длиться вечно. Сейчас оккупантам не хватает сил и средств, чтобы продвигаться дальше. Однако он предупредил, что захватчиков нельзя недооценивать. Несмотря на все недостатки, российская армия остается достаточно мощной.

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