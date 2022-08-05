В оккупантов серьезные проблемы с боевым составом.

Российские оккупанты испытывают острый дефицит обученного и мотивированного пополнения для своих подразделений, которые несут потери в результате ведения войны в Украине.

Об этом сообщает Генеральный штаб Вооруженных сил Украины в вечернем сводке.

"Наши подразделения продолжают успешные выполнения ракетно-артиллерийских огневых задач на определенных направлениях. Противник испытывает острый дефицит обученного и хоть как-то мотивированного пополнения для подразделений, которые несут потери в результате ведения войны в Украине", - говорится в сводке.

Как сообщал УНИАН, генеральный штаб Вооруженный Сил Украины обновил данные об общих боевых потерях. С 24 февраля враг потерял около 41650 военных, 150 человек ликвидированы за последние сутки.

Также в Минобороны заявили, что Украина и Россия готовятся к началу чрезвычайно активной фазы боевых действий на юге.

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