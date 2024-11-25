По словам начальника Генштаба, Купянск надежно обороняется.

Вооруженные силы Украины отбили все атаки оккупационной армии на город Купянск. Начальник Генштаба ВСУ Анатолий Баргилевич рассказал в эфире телемарафона о текущей обстановке.

"Все атаки на Купянск были отбиты, противник был уничтожен. На данный момент угрозы Купянску как городу нет", - отметил он.

По словам начальника Генштаба, в дальнейшем будут приняты все соответствующие меры для того, чтобы усилить группировку войск и нарастить ее.

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"Купянск надежно обороняется подразделениями, которые находятся там", - подытожил Баргилевич.

Война в Украине - бои за Купянск

Как сообщал УНИАН, в конце октября начальник Купянской городской военной администрации Андрей Беседин заявил, что враг уже находится в 2,5-3 километрах от города Купянск.

Военный эксперт, бывший пресс-секретарь Генштаба ВСУ Владислав Селезнев сказал, что ситуация в районе города Купянск Харьковской области достаточно динамична, поскольку россияне не прекращают попыток прорвать линию фронта в этом районе.

Командир батальона ударных беспилотных авиационных комплексов "Ахиллес" 92-й отдельной штурмовой бригады имени атамана Сирко Юрий Федоренко успокоил, что россияне вряд ли смогут захватить этот населенный пункт до конца этого года.

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