РФ пытается запихнуть туда как можно больше штурмовых отрядов, отметил Селезнев.

Ситуация в районе города Купянск Харьковской области достаточно динамичная, поскольку россияне не прекращают попыток прорвать линию фронта в этом районе. Об этом в эфире Radio NV заявил Владислав Селезнев - военный эксперт, бывший пресс-секретарь Генштаба ВСУ.

"Враг, найдя наши слабые места вблизи Купянска, пытается запихнуть туда как можно больше штурмовых отрядов. Несет потери, но упорно лезет вперед. После того, как мы потеряли контроль за Синьковкой, - фактически мы отдали россиянам ключи от Купянска. Враг стремится получить контроль над этим населенным пунктом, поскольку среди прочего, это ключевой логистический элемент. И Купянск-Узловой является важным логистическим фактором, на который надеются россияне при дальнейшем обеспечении своих наступательных действий уже на Лиманском направлении", - сказал Селезнев.

Также эксперт рассказал о ситуации на Ореховском направлении. По его словам, после определенного затишья, враг активизировал свои наступательные действия на этом участке фронта.

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"Многие аналитики считают, что именно на этом участке фронта вражеская армия действует максимально рационально. Там нет бессмысленных "мясных" штурмов. И я не удивляюсь этому факту - генерал-полковник Михаил Теплинский, командующий воздушно-десантными войсками армии РФ - один из самых вменяемых российских генералов. И он смог должным образом организовать ведение наступательных действий. Надеюсь, что ему противостоит ответственный и эффективный украинский генерал", - отметил Селезнев.

Российско-украинская война: другие важные новости

Ранее новоизбранный президент США Дональд Трамп в очередной раз заявил о необходимости скорейшего прекращения войны в Украине. Он заявил, что его администрация будет сосредоточена на окончании этой войны.

Между тем журналисты Foreign Policy считают, что Кремль не имеет ресурсов на то, чтобы вести войну "в долгую". В то же время они считают, что Москва не сможет легко закончить войну из-за экономических факторов.

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