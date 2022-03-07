На этом заседании Международный уголовный суд должен определить дальнейшие шаги по фиксации и оценке преступлений.

В Гааге сегодня состоится первое заседание Международного уголовного суда по расследованию военных преступлений России, совершенных во время агрессии против Украины.

Об этом член Комитета Верховной Рады по национальной безопасности, обороне и разведке Федор Вениславский сообщил в эфире телемарафона.

"Сегодня, мы уже знаем, будет первый шаг, чтобы в рамках международного сообщества дать правовую оценку военным преступлениям РФ. Есть несколько параллельных процессов, которые могут быть использованы как оценка преступлений России и ее руководства на территории Украины", — отметил депутат.

Он напомнил, что Международный уголовный суд изучает именно военные преступления.

"Сегодня проходит первое заседание, чтобы наметить дальнейшие шаги по фиксации и оценке преступлений, подготовке к непосредственно судебному заседанию. МКС руководствуется Римским уставом. К сожалению, Украина признала, что Римский устав не отвечает Конституции. В настоящее время Верховная Рада, Офис президента, Минюст работают над пакетом документов, которые позволят очень быстро ратифицировать Римский устав", — пояснил Вениславский.

Он подчеркнул, что военные преступления не имеют сроков давности, и те, кто отдает преступные приказы, и те, кто их выполняет, будут объектами преследования на территории любой страны, ратифицировавшей Римский устав (а это почти все страны Европы и цивилизованного мира).

"Результат мы получим в течение нескольких месяцев, года, а то и нескольких лет, ведь это очень тщательная деятельность. Но мы получим результат в виде конкретных приговоров Международного уголовного суда по военным преступникам России", - сказал Вениславский.

Как сообщал УНИАН, 3 марта прокурор Международного уголовного суда Карим Хан сообщил, что МКС начал расследование военных преступлений и преступлений против человечности в результате российского вторжения в Украину.

Он заявил, что получил обращение от 39 стран о ситуации в Украине, что позволило начать расследование ситуации в Украине в период с 21 ноября 2013 года, тем самым охватывая масштаб любых прошлых или текущих утверждений о военных преступлениях, преступлениях против человечности или геноциде, совершаемых в любой части Украины любым лицом.