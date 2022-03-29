На изюмском направлении враг несет большие потери, от Харькова украинские военные отодвигают оккупантов в роганском, дергачевском и чугуевском направлениях.

Председатель Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов сообщил, что над Изюмом украинские военные уничтожили беспилотник и самолет Су-34 оккупантов.

Об этом он заявил в эфире информационного телемарафона.

"Касательно Изюма - наши Вооруженные силы держат свои позиции, уничтожают силы врага, сегодня был сбит самолет Су-34, а также беспилотник", - отметил глава ОВА.

По его словам, враг на этом направлении несет большие потери и хочет обойти Изюм и пойти на Луганскую и Донецкую область.

"Однако, еще ни одна их операция на этом направлении не преуспела", - сказал Синегубов.

Он подчеркнул, что украинские военные удерживают свои позиции и вблизи Харькова

"Сейчас ведется операция по отодвиганию врага в роганском, дергачевском и чугуевском направлениях. Наши военные освобождают эти населенные пункты от оккупации", - рассказал глава ОВА.

Как сообщал УНИАН, Россия продолжает атаковать на востоке и ключевым направлением является изюм Харьковской области.

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