Также разрушены 273 моста.

Со дня полномасштабного вторжения РФ в Украину уже разрушено 13% дорог.

Об этом заявил первый заместитель главы Укравтодора Андрей Ивко в Украинском медиа центре.

Так, с 24 февраля разрушено 23 из 170 тысячи километров дорог.

Кроме того, уничтожено 273 моста, путепроводы и тому подобное.

"Общая сумма, которую мы уже подсчитали, составляет 874 млрд грн. Другими словами, это сумма на восстановление разрушенных во время войны техногенных сооружений и дорог, в том числе 835 млрд грн на дороги, 39 млрд грн на мосты", — сказал Ивко.

Как писал УНИАН, ущерб, нанесенный российскими войсками одному только Николаеву достиг уже 84 млн гривен.

Потери Украины от полномасштабной военной агрессии России с учетом и уже нанесенных инфраструктуре и экономике разрушений, и будущих потерь в последующие годы превышают $1 трлн.

По подсчетам Минфина, за месяц военных действий украинское государство тратит примерно 10 миллиардов долларов.

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