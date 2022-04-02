В Минобороны показали меткий выстрел солдата.

На Луганщине украинский десантник уничтожил командно-наблюдательный пункт оккупантов. Защитнику удалось ликвидировать КНП одним ударом.

Происшествие произошло возле села Геевка несколько недель назад. Об успешной операции десантника сообщили в Сухопутных войсках ВСУ.

В тот день 81 отдельная аэромобильная бригада вышла в определенный район "на охоту". Удача им улыбнулась.

Десантники обнаружили командно-наблюдательный пункт одного из подразделений врага. Известно, что такой объект хорошо охраняют: стоят посты, курсирует бронетехника.

Украинские защитники скрытно перемещались, а затем достигли своей цели. Один из десантников с первого раза уничтожил пункт, угрохав из противотанкового ракетного комплекса.

"Наконец заняли выгодную позицию и солдат Максим Ш. первым же пуском с ПТРК уничтожил КНП противника", - говорится в сообщении.

Напомним, продолжается 38 сутки полномасштабного вторжения российских оккупационных войск на территорию Украины. С 24 февраля по 2 апреля враг потерял около 17800 человек личного состава и 143 самолета.

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