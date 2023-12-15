По словам экспертов, у России может быть преимущество в средствах РЭБ.

Поскольку дроны играют все более заметную роль в современной войне, необходимость их уничтожения становится все более важной, пишет The Wall Street Journal.

"Когда-то противовоздушная оборона была прерогативой специализированных подразделений с дорогостоящим оборудованием для уничтожения самолетов и ракет. Сегодня распространение небольших и дешевых дронов распространяется на все вооруженные силы, побуждая правительства и производителей оружия работать над повышением их возможностей".

Как отмечают бойцы ВСУ, техники для борьбы с дронами никогда не будет достаточно, потому что их очень много.

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Украина имеет несколько уровней обороны, чтобы противостоять растущей воздушной угрозе.

Некоторые солдаты говорят, что в прифронтовых траншеях они используют средства РЭБ, которые мешают сигналам дронов и напоминают "бластеры" из научно-фантастических фильмов. Солдаты говорят, что из-за отсутствия современного вооружения они также используют автоматы.

Кроме того, облачность является наиболее эффективной мерой противодействия дронам.

В то же время, Россия меняет тактику использования беспилотников. Например, раньше "Ланцеты" летали в одиночку, но сейчас их используют парами.

"Принцип таков: если один "Ланцет" будет перехвачен, второй продолжит полет", - отмечают бойцы.

Военные аналитики и украинские военные говорят, что Россия может иметь преимущество, когда дело доходит до радиоэлектронной борьбы с дронами.

Согласно отчету военного аналитического центра Royal United Services Institute, Украина теряет около 10 000 дронов в месяц. Согласно докладу, Россия имеет по крайней мере одну крупную систему радиоэлектронной борьбы чуть более чем на каждые 10 километров фронта.

По словам экспертов, Россия эффективно сбивает украинские дроны, направляя более мощный сигнал для управления дроном, чем его фактический оператор. Это означает, что украинским операторам приходится перемещаться ближе к линии фронта, чтобы поддерживать сигнал.

Украина знает, что ее собственная система радиоэлектронной борьбы должна наверстать упущенное.

"Это очень серьезная часть нашей фронтовой обороны… мы не уделяли этому столько внимания, сколько нужно", — сказала Анна Гвоздяр, заместитель министра стратегических отраслей. Создание собственной системы противодействия дронам сейчас является приоритетом для Украины, добавила она.

Украинские силы уже используют некоторые устройства местного производства.

Так, например, "Обериг" напоминает щит и был создан путем разбора китайских противодронных устройств и выяснения того, как они работают, рассказал его разработчик Дмитрий Шейнерт. По словам Шейнерта, устройство хорошо работает против небольших дронов, используемых для разведки или приспособленных для сбрасывания гранат. Он также может нацеливаться на скоростные дроны, но для этого требуется опытный оператор.

Дроны могут быть сбиты системами противоракетной обороны, которые Запад отправил Украине, включая "Patriot", "NASAMS" и "IRIS-T". Но это дорогой вариант. Ракеты "Патриот" могут стоить 3 миллиона долларов каждая, а некоторые коммерческие дроны можно купить всего за сотни долларов.

В то же время, учитывая быстрое развитие войны с дронами, многие системы борьбы с ними были разработаны совсем недавно.

Ранее в этом году США отправили Украине 14 новых систем противодействия дронам под названием Vampires — ракетную систему производства L3Harris Technologies. Система может устанавливаться на пикапы и поражать цели ракетами с лазерным наведением.

В августе норвежский производитель оружия Kongsberg начал поставку в Украину нескольких систем противодействия дронам под названием CORTEX Typhon, разработка которого завершилась только в этом году. На его разработку отчасти повлияла война в Украине, в том числе необходимость упростить его эксплуатацию, чтобы можно было быстро обучать экипажи.

Российские дроны

Спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат рассказал, что Россия все время пытается улучшить оружие, которое использует в войне против Украины. В частности, агрессор модернизирует БпЛА. По словам Игната, россияне делают их менее заметными.

Кроме того, в Росси утверждают, что тестируют систему "свой-чужой" для дронов. В "Ростехе" заявили, что речь идет о "малогабаритном устройстве" массой 150 граммов, которым можно комплектовать "широкую линейку" беспилотников.

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