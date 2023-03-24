Всех раненых офицеров российской армии эвакуировали на территорию РФ.

Оккупанты увеличивают количество койко-мест в госпиталях в Луганской области из-за значительных потерь. Раненых офицеров эвакуировали на территорию Российской Федерации вертолетами.

"Из-за значительных потерь, которые оккупанты несут ежедневно, противником принято решение по увеличению количества койко-мест в имеющихся госпиталях, функционирующих на временно захваченной территории Луганской области. В частности, в населенном пункте Троицкое, количество койко-мест военного госпиталя увеличено вдвое, с 200 до 400", - говорится в сообщении Генштаба ВСУ в Facebook.

В то же время, отмечается, что все раненые лица офицерского состава были эвакуированы на территорию Российской Федерации вертолетами в период с 17 по 18 марта.

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В Генштабе также отметили, что отмечается увеличение смертности среди раненых захватчиков в период с 17 по 21 марта, в связи с увеличением количества получения тяжелых ранений и некачественным медицинским обеспечением, в частности из-за недостаточно профессионального медицинского персонала.

Ситуация на фронте по состоянию на 24 марта - что известно

Защитники Укрины отбили около 80 атак противника. Россияне сосредоточились на наступлении на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском, Марьинском и Шахтерском направлениях.

Кроме того, украинская авиация 12 раз ударила по сосредоточению личного состава и техники российских оккупантов.

При этом россияне нанесли 37 авиационных и четыре ракетных удара по Украине, один из которых - по Краматорску. Также враг совершил 82 обстрела из РСЗО.

Потери российской армии в Украине с 24 февраля 2022 года составили уже 169170 человек.

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