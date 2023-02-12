По меньшей мере несколько командиров среднего звена стали жертвами такой тактики захватчиков.

Российские оккупанты убивают собственных командиров, чтобы не идти на бессмысленные штурмы украинских позиций.

О тактике оккупантов рассказал близкий к частной военной компании "Вагнер" Телеграм-канал Grey Zone. Отмечается, что таким способом из боев не вернусь "несколько командиров среднего звена".

"Я вам без шуток и утрирования говорю, нескольких командиров среднего звена в зоне боевых действий в Украине просто "теряли в атаке" (понимайте как хотите) под видом несчастного случая или действий противника. И только благодаря этому бойцы не шли и не выполняли очередное, как называется, "одноразовое задание", - говорится в сообщении.

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Российские оккупанты не отказались от планов выйти на административные границы Донецкой и Луганской областей. В частности, ранее Институт изучения войны констатировал начало нового наступления России на Луганскую область. Это согласуется с данными разведки, которая отмечала, что Путин приказал захватить Донбасс до марта.

По состоянию на утро 12 февраля россияне продолжали сосредотачивать свои усилия на том, чтобы вести наступление на таких направлениях - Бахмутском, Авдеевском, Лиманском, Купянском и Новопавловском.

На востоке нашего государства враг несет огромные потери. Стоит отметить, что потери РФ в Украине уже составляют примерно 137 тыс. 780 оккупантов.

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