В Харькове со стороны Чугуева слышали звуки нескольких взрывов, узнали журналисты.

Российские оккупанты в воскресенье, 4 июня (отмечается Троица 2023) нанесли удары еще по одному из городов Харьковской области.

Под ударом оказался город Чугуев, сообщил руководитель Чугуевской районной военной администрации Сергей Лободенко, пишет "Суспильне Харьков" в Telegram. "РФ нанесла удары по Чугуеву, информации о последствиях атаки на эту минуту нет", - сообщил чиновник.

По сведениям Telegram-канала "Х*йовый Харьков", в городе со стороны Чугуева слышали звуки по меньшей мере пяти взрывов.

Видео дня

Стоит отметить, что в Харьковской области воздушная тревога прозвучала в 22:13. Через несколько минут - в 22:15, появилась информация о взрывах в Харьковской области. В 23:35 был отбой воздушной тревоги.

Важные новости Харьковской области - сегодня это стоит знать

Россияне 4 июня уже обстреливали регион, есть жертвы и пострадавшие. Враг ударил по городу Волчанск, повреждены жилые дома, погибли две женщины.

Кроме того, противник открывал огонь по поселку Золочев, пострадали мужчина и женщина, и поврежден Дом детского и юношеского творчества. Также захватчики били по селу Песчаное, телесные повреждения в результате атаки получила женщина.

Вас также могут заинтересовать новости: