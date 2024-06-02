Оккупанты пытаются атаковать город Красногоровка Донецкой области с трех сторон, узнали журналисты.

Российские оккупанты смогли продвинуться на части территории востока Украины.

Такой информацией поделились аналитики DeepState в Telegram. "Враг продвинулся в Красногоровке...", - написали эксперты.

Аналитики также показали свежую карту боевых действий, на которой видно, что противники пытаются атаковать город Красногоровка Донецкой области с трех сторон.

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Россияне уже длительное время пытаются двигаться вперед, в том числе на части территории Донецкой области, получают достойный отпор от украинских воинов и несут серьезные потери. Стоит отметить, что общие потери РФ на 2 июня 2024 года уже составляют примерно 509 860 захватчиков.

Эксперт немецкого издания Bild по анализу открытых данных Юлиан Репке 2 числа сообщил, что оккупанты захватили большую часть поселка Калиновка Донецкой области, который находится недалеко от города Часов Яр. Кроме того, по его сведениям, противники пересекли канал, расположенный севернее Часового Яра.

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