Оккупанты возле Часового Яра пересекли канал, утверждает эксперт.

Возле города Часов Яр (Донецкая область) российские оккупанты захватили большую часть поселка Калиновка.

Противникам также удалось пересечь канал, который находится к северу от Часового Яра, приводит "Bild на русском" в Telegram сведения своего эксперта по анализу открытых данных Юлиана Репке.

"Российские силы вторжения захватили большую часть Калиновки... Ни украинских войск в окопах, ни ответного огня из стрелкового оружия, ни мин. Только контратаки с помощью FPV-дронов", - рассказал о ситуации аналитик.

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Российские захватчики уже длительное время пытаются двигаться вперед возле Часового Яра, получают достойный отпор от Сил обороны Украины и несут серьезные потери. Стоит отметить, что общие потери РФ на 2 июня 2024 года составляют уже 509 860 противников.

1 июня аналитики DeepState сообщили, что зафиксировано продвижение оккупантов в Часовом Яру. Военный обозреватель Денис Попович говорил, что россиянам важно взять под контроль этот город, поскольку потом им может открыться путь к другим городам Донбасса.

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