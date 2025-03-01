Российские войска продолжают нести большие потери на фронте, отметили в проекте.

В феврале 2025 года российские войска захватили 192 квадратных километра украинской территории, сообщает мониторинговый проект DeepState.

При этом отмечается, что темп оккупации снизился по сравнению с предыдущими месяцами. Так, в январе россияне захватили, 325 кв. км., а пиковым месяцем остается ноябрь 2024-го, когда враг оккупировал около 730 кв. км.

"Активность врага снизилась, но она никуда не делась, Силы обороны отражают сотню атак ежедневно, что является очень значительным показателем и свидетельством, что враг не сидит в ожидании", - говорится в сообщении DeepState.

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Также акцентируется, что российские войска продолжают нести большие потери на фронте.

Напомним, ранее в DeepState сообщили, что российские войска продвигаются на востоке Украины. Отмечалось, что они смогли захватить село Новоочеретоватое в Комарском районе Донецкой области, а также продвинуться возле Преображенки и в Тополях.

Кроме того, аналитики акцентировали, что увеличивается активность россиян в районе Большой Новоселки. Наибольшее давление при этом осуществляется в направлении Скудного и Бурлацкого.

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