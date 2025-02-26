В полиции рассказали, на что обратить внимание.

Российские захватнические войска используют для атак на мирное население беспилотные летательные аппараты нового типа.

Как сообщают в Национальной полиции Украины, только за последнюю неделю оккупанты пять раз атаковали Сумы снаряженными взрывчаткой дронами. В результате этих атак погиб человек, еще трое получили ранения. Кроме того, взрывы повредили автомобили и жилые дома.

Правоохранители рассказали, как выглядит новый российский дрон:

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серого цвета, похожий на самолетик;

маленького размера, малозаметный и тихий в движении;

два крыла расположены "этажеркой";

электродвигатель сзади, толкающий винт;

имеет боевую часть весом около 3 килограммов.

Украинцев призывают не игнорировать оповещения о воздушной тревоге, быть внимательными, поскольку эти дроны можно увидеть, а также сообщать в полицию об обнаружении подозрительных объектов.

Атаки дронов на Украину

Как известно, оккупационная армия постоянно использует ударные дроны для атак на Украину. БПЛА неоднократно попадали в многоквартирные и частные дома, убивая людей и нанося разрушения.

В Херсонской области российские войска систематически применяют дроны против мирного населения. С беспилотников сбрасываются боеприпасы непосредственно на людей и их автомобили, а также поджигаются дома.

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