Также в министерстве назвали бригады, к которым обычно присоединяются бывшие заключенные.

По состоянию на начало апреля 2025 года уже более 8 тысяч бывших осужденных - мужчин и женщин, пополнили ряды украинской армии. Сейчас около 900 заявлений находятся на рассмотрении. Об этом рассказал начальник Департамента по вопросам исполнения наказаний Минюста Евгений Горобец в комментарии для "Укринформ".

По его словам, после того, как в мае 2024 года приняли закон, который ввел институт условно-досрочного освобождения осужденных для их участия в обороне страны, первые группы добровольцев среди освобожденных из учреждений исполнения наказаний попали в боевые подразделения уже в августе 2024 года.

Горобец добавил, что преимущественно условно-досрочно освобожденные военные пополнили ряды:

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1-го отдельного штурмового батальона "Да Винчи";

225-го отдельного штурмового полка;

92-й отдельной штурмовой бригады;

93-й механизированной бригады "Холодный Яр";

95-й отдельной ДШБ;

Третьей штурмовой и некоторых других спецподразделений Сил безопасности и обороны.

Чиновник подчеркнул, что "эта программа дает людям второй шанс - возможность не просто искупить вину, но и доказать свою преданность Украине на передовой, где каждый защитник нужен".

"Мы регулярно взаимодействуем с командованием подразделений, где сейчас служат бывшие осужденные и заключенные. Этот диалог позволяет нам получать актуальную информацию о потребностях фронта - какие именно навыки, специализации и компетенции сейчас востребованы. С другой - мы узнаем: сколько продлится подготовка наших условно-досрочно освобожденных, на каких должностях они будут служить, какое к ним отношение", - добавил Горобец.

По его словам, такая информация очень необходима при проведении рекрута в учреждениях, чтобы заключенные сознательно приняли решение стать воинами ВСУ. Он подчеркнул, что многие бывшие осужденные уже отмечены ведомственными и государственными наградами за боевые подвиги.

В свою очередь заместитель командира 1-го ОШБ им. Героя Украины Дмитрия Коцюбайло "Да Винчи" Дмитрий Кулик заверил, что бывшие осужденные воюют не только хорошо, но и очень героически.

"И мужчины, и женщины, которые прибыли к нам из учреждений исполнения наказаний ГУИС", - отметил он.

Командир подчеркнул, что мотивация военных среди бывших осужденных находится на очень высоком уровне.

"Пожалуй, такую мы видели только в первые месяцы полномасштабного вторжения. Поэтому мы действительно очень бережем "спецконтингент", как кстати, всех своих бойцов без исключения. И разумеется, совместно с ДКВС максимально приобщаемся к рекруту бывших заключенных и осужденных в наше подразделение", - сказал Кулик.

Мобилизация бывших заключенных - последние новости

Ранее командир 3 штурмовой роты 2 штурбата 3 ОШБр с позывным "Винни" рассказал, эффективны ли на фронте мобилизованные заключенные. По его словам, такие бойцы могут быть такими же эффективными, как и другие военные.

"Я считаю это эффективным, но только при отборе. Когда ты именно говоришь с будущими бойцами, отбираешь себе кого-нибудь. Узнаешь, за что они сидят, какой у них до этого был путь, какие сейчас у них взгляды. Подводя итог - эффективность доказана уже не одним бойцом", - отметил "Винни".

В то же время председатель партии "Слуга народа" Елена Шуляк рассказала, сколько осужденных готовы присоединиться к ВСУ. Она напомнила, что в России заключенных принудительно мобилизуют и бросают на фронт, а в Украине же мобилизация осужденных происходит по добровольному согласию.

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