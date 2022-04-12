С сегодняшнего дня во Львовской области комендантская сократили продолжительность комендантского часа. Отныне он будет действовать с 23:00 до 6:00.
Об этом сообщил председатель Львовской ОВА Максим Козицкий в Telegram.
Он также напомнил, что во время комендантского часа запрещается находиться на улице без специального пропуска и документа, удостоверяющего личность.
Напомним, что Львов стал хабом для беженцев из регионов, где продолжаются боевые действия. Ранее во Львов прибыл поезд из Краматорска с эвакуированными жителями Донецкой области.