В то же время граждан призвали иметь при себе документы, удостоверяющие личность.

С сегодняшнего дня во Львовской области комендантская сократили продолжительность комендантского часа. Отныне он будет действовать с 23:00 до 6:00.

Об этом сообщил председатель Львовской ОВА Максим Козицкий в Telegram.

Он также напомнил, что во время комендантского часа запрещается находиться на улице без специального пропуска и документа, удостоверяющего личность.

Напомним, что Львов стал хабом для беженцев из регионов, где продолжаются боевые действия. Ранее во Львов прибыл поезд из Краматорска с эвакуированными жителями Донецкой области.

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