Гражданам рекомендуется оставаться в укрытиях.

Во Львовской области были зафиксированы взрывы.

Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава Львовской областной военной администрации Максим Козицкий.

Он обратился к жителям Львовщины и сообщил, что силы ПВО работают и сохраняют мирное небо, и в этой связи призвал оставаться в укрытиях.

"Взрывы в районе Радехова", - добавил Козицкий.

Отдельно он отметил, что по состоянию на этот час информации о пострадавших нет.

"Не снимайте ничего на видео, не фотографируйте и не распространяйте предположения с непроверенных телеграмм-каналов и групп", - добавил Козицкий.

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