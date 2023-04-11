В частности, в районе Бахмута отражено около 20 атак россиян, а в районе Марьинки – более 15.

Силы обороны Украины за текущие сутки отбили более 50 атак российских захватчиков. Продолжаются жестокие бои за город Бахмут Донецкой области.

"Несмотря на многочисленные потери в технике и живой силе, противник продолжает сосредотачивать основные усилия на ведении наступательных действий на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях – в течение суток было отбито более 50 вражеских атак", – говорится в оперативной информации Генерального штаба Вооруженных сил Украины в Facebook.

Отмечается, что на Купянском направлении вражеским обстрелам подверглись 10 населенных пунктов Харьковской области и Новоселовское на Луганщине. В то же время на Лиманском направлении в течение суток противник вел безуспешные наступательные действия в районе южнее Белогоровки и спорного. Артиллерийским обстрелам подверглись Макеевка, Невское, Белогоровка Луганской области и Ямполовка, Торское и Спорное Донецкой области.

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При этом на Бахмутском направлении враг продолжает вести наступательные действия. Оккупанты пытаются взять город-крепость под полный контроль. Там продолжаются жестокие бои.

"В течение суток противник вел безуспешные наступательные действия в районе населенного пункта Богдановка. Подразделения Сил обороны отбили около 20 атак противника на указанном участке фронта", – добавили в Генштабе, отметив, что от российских обстрелов пострадали 18 населенных пунктов.

В то же время на Авдеевском и Марьинском направлениях противник вел наступательные действия в районах Авдеевки, Первомайского, Невельского и Марьинки, но успеха не имел.

"Самые ожесточенные бои на указанном участке фронта продолжаются за Марьинку, где было отбито более 15 вражеских атак. В то же время, вражеским обстрелам подверглись населенные пункты Новокалиново, Орловка, Авдеевка, Тоненькое, Северное, Первомайское, Нетайлово, Карловка, Красногоровка, Георгиевка, Марьинка, и Победа Донецкой области", – отмечается в сводке.

В Генштабе отметили, что на Шахтерском направлении в течение суток враг наступательных действий не проводил. Там оккупанты совершили обстрелы шести населенных пунктов.

В то же время на Запорожском и Херсонском направлениях противник продолжает вести оборонительные действия. Враг обстрелял населенные пункты, расположенные рядом с линией боевого столкновения.

Кроме того, в течение суток оккупанты обстреляли населенные пункты Черниговской области – Блешня, Каменская Слобода и Гремяч и Сумской области – Волфино и Катериновка. Под вражеским огнем оказались также 11 населенных пунктов в Харьковской области.

Война в Украине: важные новости

В течение дня, 11 апреля 2023 года, украинская авиация нанесла 13 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники оккупационных войск. Также наши защитники сбили два вражеских беспилотника.

Кроме того, президент Владимир Зеленский провел заседание Ставки верховного главнокомандующего. Говорили, в частности, о ситуации на фронте и планах российских оккупационных войск на ближайшее время.

В то же время продолжаются разговоры относительно украинского контрнаступления. Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов заявил, что решение о начале контрнаступательной операции будет приниматься в последний момент. По его словам, Украина имеет несколько вариантов действий.

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