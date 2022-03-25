Власти говорят, что сотрудничать с оккупантами отказались.

Российские военные вошли в поселок Кирилловка Запорожской области.

Об этом 25 марта рассказал поселковый голова Иван Малеев в своем видеообращении.

"Сегодня и к нам заехали гости, представители Российской Федерации, военные. Представились военной комендатурой города Мелитополя, естественно, предложили сотрудничать, на что мы, естественно, отказались. Поэтому я не знаю, насколько долго они дадут возможность нам еще работать. Но как бы там ни было, я прошу всех соблюдать спокойствие, прошу вас всех не нервничать. Мы как жили, так и живем, как работали, так и работаем", - сообщил Малеев.

"На сегодняшний день у нас все как было, так и есть. Мы дежурим. Мы сохраняем общественным порядок. Мы контролируем работу коммунальных предприятий. Все у нас идет своим чередом. Слава Украине", - добавил поселковый голова.

Как сообщал УНИАН, в результате полномасштабного российского вторжения в Украину Мелитополь находится под временной оккупацией. После похищения российскими военными мэра города депутат горсовета Галина Данильченко объявила себя исполняющей обязанности мэра и заявила, что в Мелитополе создается комитет народных избранников, который и будет руководить городом.

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