В городе повреждены дома, промышленное предприятие, машины, несколько газопроводов и линий электропередач.

Российские оккупанты выпустили по Никополю 40 снарядов, ранен мужчина.

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Об этом сообщил председатель Днепропетровской областной военной администрации Валентин Резниченко в Telegram.

"Россияне не давали Никопольскому району покоя и этой ночью ... Били из "Градов" и тяжелой артиллерии по двум громадам - Никопольской и Марганецкой. Горячее всего было в Никополе. Туда прилетели более 40 российских снарядов. Ранен 47-летний мужчина. Обстрел вызвал несколько пожаров. Пожарные их уже укротили", - написал руководитель области.

По словам Резниченко, в городе повреждены почти 30 многоэтажных и частных домов, промышленное предприятие, машины, несколько газопроводов и линий электропередач. Более 1,5 тыс. семей остались без света. Энергетики уже работают.

Между тем в Марганецкой громаде обошлось без пострадавших.

Обстрелы Никополя российскими оккупантами: детали

Как сообщал УНИАН, ночью 15 октября оккупанты устроили атаку на Никополь. В городе было повреждено более 10 многоэтажных и частных домов, транспортное предприятие, несколько магазинов, гаражный кооператив, автомобили и несколько офисов.

Утром 15 октября оккупанты снова били по городу, используя тяжелую артиллерию. В результате чего повреждены жилые дома и административные здания.

По данным главы Никопольской районной военной администрации Евгения Евтушенко, в Никополе в результате вражеских обстрелов ночью и утром ранены семь человек. Он добавил, что обошлось без погибших.

"Утренний обстрел улиц мирного города был заточен на максимальный ущерб мирным жителям", - подчеркнул глава РВА.

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