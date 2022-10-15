Потерь среди личного состава и техники нет, информация о потерях среди местного населения или повреждения гражданской инфраструктуры уточняется.

Оккупанты в очередной раз обстреляли приграничье Черниговщины из артиллерии и минометов.

Об этом сообщает оперативное командование "Север".

В частности, с 11: 35 до 12: 35 зафиксированы 7 "приходов" предположительно из миномета 120 мм и 15 "приходов" предположительно из ствольной артиллерии в районе Сеньковки.

Видео дня

Кроме того, с 12:30 до 13:30 поступила информация о 9 "приходах" вероятно из ствольной артиллерии в районе Гасичевки.

"Потерь среди личного состава и техники нет. О потерях среди местного населения или повреждении гражданской инфраструктуры информация уточняется", - отметили в командовании.

Ситуация на границе Украины

Командующий Объединенных сил Вооруженных сил Украины генерал-лейтенант Сергей Наев недавно сообщил, что Украина готовится к возможному нападению россиян через три области.

После этого Наев рассказал, готовы ли украинские войска к возможному наступлению из Беларуси. По его словам, ситуация вблизи северной границы Украины контролируемая.

14 октября СМИ сообщили, что Лукашенко принял решение о проведении скрытой мобилизации в Беларуси для доукомплектации боевых частей. Сегодня стало известно, что в Белоруссию прибыли первые эшелоны с российскими военными. Кроме этого, у Лукашенко заговорили о переоборудование своих Су-25 на носители ядерного оружия.

Вас также могут заинтересовать новости: