Плацдарм на западном берегу реки Оскол в районе Масютовки "постепенно превращается в плацдарм у Двуречной".

Российские оккупационные войска продвинулись в районе Двуречной и Лозовой на Харьковщине. Тем временем Силы обороны Украины отбросили противника возле Песчаного Донецкой области.

Об этом сообщает проект DeepState. Что касается ситуации на Харьковщине, по данным аналитиков, плацдарм на западном берегу реки Оскол в районе Масютовки "постепенно превращается в плацдарм в Двуречной".

Отмечается, что после зачистки Новомлинска остался еще один плацдарм южнее, на который россияне заходят через Масютовку.

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"Все это время они продолжают насыщать район пехотой, закрепляться и прилагают усилия, чтобы удержать занятую местность. Но на этом противник не останавливается и продолжает свое движение в поселок Двуречная, где имеет постоянно продвижение и понемногу занимает населенный пункт", – говорится в сообщении.

Авторы пишут, что ситуация с подразделениями Сил Обороны в данном районе "не очень утешительная, ведь нет надлежащего администрирования процесса и человека, который бы наладил организацию зачистки плацдарма".

"Существуют проблемы с боевой подготовкой некоторых бригад, а имеющееся подразделение, прибывшее для "тушения пожара" не имеет возможности творить "чудеса" имеющимися силами и средствами", – констатируют в DeepState.

Война в Украине: вы могли это пропустить

Россияне начали применять военных из КНДР в штурмах на территории Курской области РФ. Северокорейские солдаты уже понесли первые потери, сообщили в Главном управлении разведки Минобороны Украины. На одной из позиций бойцы ВСУ "накрыли" военнослужащих армии КНДР FPV-дронами.

Тем временем оккупанты продвигаются в Донецкой области. Проект DeepState сообщает, что враг вывесил триколор на здании горсовета в Курахово. Аналитики информируют, что россияне продвигаются вглубь города.

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