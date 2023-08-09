Россияне проверяют прочность нервов украинцев, а заодно и расположение систем ПВО Украины.

В Украине второй раз за сутки была объявлена воздушна тревога во всех регионах. Есть угроза применения противником гиперзвуковых ракет "Кинжал", сообщает Командование ВВС.

"Внимание! Вся Украина-ракетная опасность! Угроза пусков аэробалистических ракет Х-47М2 "Кинжал" с МиГ-31К! Не игнорируйте сигнал воздушной тревоги!" - говорится в сообщении.

Близкий к ВСУ военный блогер "Николаевский Ванек" сообщает, что россияне имитируют пуски ракет, чтобы поиграть на нервах украинцев.

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"Из района Твери либо имитируют пуски, либо пуски Кинжалов реальны. В любом случае-среагируйте на тревогу", - написал он, а немного позднее добавил, что "сейчас только электронные пуски, то есть пуски Кинжалов имитируют, играют на нервах, проверяют систему обнаружения".

Впоследствии отбой дали и в Командовании Воздушных сил.

Воздушные угрозы в Украине

Подполковник британской армии в отставке и бывший советник министра обороны Украины Глен Грант рассказал, что могут сделать Силы обороны для доминирования в воздухе и прорыва обороны противника.

Он подчеркнул, что преимущество в воздухе – это ключевой момент, потому что без него все становится в 20-30 раз сложнее. Однако, по его мнению, чтобы достичь превосходства в воздухе, не обязательно использовать самолеты, с которыми у ВСУ большая беда. Вместо самолетов и вертолетов, можно использовать дроны, считает Грант.

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