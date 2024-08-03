Большинство населения принудительно выселили за пределы этой территории.

С 1 августа российские захватчики ввели "специальный режим" вдоль 15 километровой прибрежной зоны Днепра на оккупированной территории Украины.

Как сообщает Центр национального сопротивления, теперь въезд в эту зону без пропуска от оккупационной администрации запрещен. Враг угрожает, что 1 сентября будет наказывать людей, которых обнаружит в этой зоне без соответствующего документа.

В ЦНС отметили, что большинство населения принудительно выселили за пределы этой территории. Таким образом, россияне фактически депортировали людей и только специальными разрешениями позволяет находиться им дома.

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"Причиной является передача информации местными о передвижении вражеской армии. Таким образом оккупанты хотят избежать утечки существенных данных. Однако такие надежды напрасны, ведь большинство населения неподконтрольно Кремлю и ждет освобождения и делает все возможное, чтобы приблизить этот момент", - отметили в сопротивлении.

Война в Украине - последние новости

Как сообщили в DeepState, ситуация на Покровском направлении фронта сейчас самая тяжелая, поскольку Украина теряет территории, а россияне перебрасывают на этот участок все новые силы.

По данным американского Института изучения войны, российские войска продолжают медленно, но уверенно продвигаться в направлении Покровска. Этому способствует недостаток украинской живой силы и рельеф местности на северо-западе от Авдеевки.

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