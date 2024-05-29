Сети распространили видео, на котором враг использует странную конструкцию на поле боя, очень похожую на обычную ванну.

Сети распространили видео, на котором враг использует странную конструкцию на поле, напоминающую средства еще Первой мировой войны.

"Попытка штурма российским оккупантом с применением самоходной ванны?" - отмечается в комментарии к видео, где зафиксировано использование конструкции, которая похожа на обычную ванну, в которой перемещается захватчик.

Как пишет Defense Express, конструкция, которую применил враг, своей странностью превышает даже танки-сараи, количество которых у врага активно растет.

"Есть впечатление, что речь идет о воскрешении еще одной черты Первой мировой войны - так называемых пешеходных танков. Потому что на фоне огромных потерь в живой силе во время безрезультатных штурмов начали появляться решения с созданием индивидуальной защиты от пуль и обломков. Но до изобретения синтетических материалов было еще далеко, а стальная защита была очень тяжелой, начали появляться подвижные бронещиты или капсулы, рассчитанные на одного бойца, который должен был их толкать", - описывает издание старинное средство.

Отмечается, что самым известным образцом того времени стали французский Bouclier roulant - подвижный щит, который был создан в 1915 году. Заявленная скорость - 40 метров в минуту, которую должен был обеспечивать боец, который не только должен был это толкать находясь в середине, но и отстреливаться из пистолета через бойницы и делать проходы в колючей проволоке.

"Вопрос на сколько во Франции такие конструкции были распространены является дискуссионным, по оценкам в пределах десятков единиц и ограниченным боевым использованием из-за спорной эффективности. Более того, уже через год необходимость в таких изделиях исчезла окончательно, потому что на поле боя впервые появились танки", - отмечается в материале.

Но аналогичные конструкции возникали в других армиях, в частности российской, которые также часто назывались окопными щитами.

Также существовал еще один известный концептуально похожий проект из Австро-Венгрии с носимой конструкцией-трансформером.

"Но очень похоже, что в уже современной РФ решили повторить опыт тех времен и реализовать что-то концептуально схожее с идеями более столетней давности", - пишет издание.

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Российские оккупанты рвутся к важной трассе возле Покровска. При этом Россия раздувает миф о своей непобедимости, но на самом деле ее запасы реально исчерпываются.

Если посмотреть хотя бы на то, как вооружена армия РФ, то очевидно, что они погрузились уже в советское прошлое, расконсервируют старые танки "Т-62".

В то же время ВСУ "минусуют" и новые российские танки "Прорыв", которые те очень рекламируют и хвалят. Накануне представитель ОСУВ "Хортица" Назар Волошин сообщил, что на Покровском направлении на днях был уничтожен нашими военнослужащими танк "Прорыв Т-90" и отметил, что уничтожили его с помощью ударных БПЛА военнослужащие бригады "Магура". На их счету на том направлении уже шесть уничтоженных танков "Прорыв".

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