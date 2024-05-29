Сети распространили видео, на котором враг использует странную конструкцию на поле, напоминающую средства еще Первой мировой войны.
"Попытка штурма российским оккупантом с применением самоходной ванны?" - отмечается в комментарии к видео, где зафиксировано использование конструкции, которая похожа на обычную ванну, в которой перемещается захватчик.
Как пишет Defense Express, конструкция, которую применил враг, своей странностью превышает даже танки-сараи, количество которых у врага активно растет.
"Есть впечатление, что речь идет о воскрешении еще одной черты Первой мировой войны - так называемых пешеходных танков. Потому что на фоне огромных потерь в живой силе во время безрезультатных штурмов начали появляться решения с созданием индивидуальной защиты от пуль и обломков. Но до изобретения синтетических материалов было еще далеко, а стальная защита была очень тяжелой, начали появляться подвижные бронещиты или капсулы, рассчитанные на одного бойца, который должен был их толкать", - описывает издание старинное средство.
Отмечается, что самым известным образцом того времени стали французский Bouclier roulant - подвижный щит, который был создан в 1915 году. Заявленная скорость - 40 метров в минуту, которую должен был обеспечивать боец, который не только должен был это толкать находясь в середине, но и отстреливаться из пистолета через бойницы и делать проходы в колючей проволоке.
"Вопрос на сколько во Франции такие конструкции были распространены является дискуссионным, по оценкам в пределах десятков единиц и ограниченным боевым использованием из-за спорной эффективности. Более того, уже через год необходимость в таких изделиях исчезла окончательно, потому что на поле боя впервые появились танки", - отмечается в материале.
Но аналогичные конструкции возникали в других армиях, в частности российской, которые также часто назывались окопными щитами.
Также существовал еще один известный концептуально похожий проект из Австро-Венгрии с носимой конструкцией-трансформером.
"Но очень похоже, что в уже современной РФ решили повторить опыт тех времен и реализовать что-то концептуально схожее с идеями более столетней давности", - пишет издание.
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Российские оккупанты рвутся к важной трассе возле Покровска. При этом Россия раздувает миф о своей непобедимости, но на самом деле ее запасы реально исчерпываются.
Если посмотреть хотя бы на то, как вооружена армия РФ, то очевидно, что они погрузились уже в советское прошлое, расконсервируют старые танки "Т-62".
В то же время ВСУ "минусуют" и новые российские танки "Прорыв", которые те очень рекламируют и хвалят. Накануне представитель ОСУВ "Хортица" Назар Волошин сообщил, что на Покровском направлении на днях был уничтожен нашими военнослужащими танк "Прорыв Т-90" и отметил, что уничтожили его с помощью ударных БПЛА военнослужащие бригады "Магура". На их счету на том направлении уже шесть уничтоженных танков "Прорыв".
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