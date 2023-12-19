Российские оккупационные войска пытаются захватить Синьковку Харьковской области до Нового года. В районе этого населенного пункта продолжаются тяжелые бои, сообщил командир подразделения ВСУ с Купянского направления Денис Ярославский.
"Уже несколько раз была информация от российских военачальников, которая не соответствует действительности, что россияне взяли Синьковку. Но наши ребята стоят там и не отдают ни одного дома. Синьковка – это небольшой населенный пункт, но он стратегический", – подчеркнул он в эфире телеканала "Эспрессо".
Ярославский отметил, что в штурмы в районе Синьковки россияне бросают "вагнеровцев", а также бойцов из "Шторм-Z".
"Их методы введения боя нам уже давно знакомы. Они продвигают вперед штурмовые группы, а за ними создают эшелонированную оборону. Для того чтобы было куда откатиться и подвозить БК", – констатировал командир.
Война в Украине: важные новости
Зимой в Украину поступят несколько новых систем ПВО Patriot. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский. В то же время, сколько именно комплексов получим, глава государства не раскрыл.
Тем временем российские оккупанты атакуют украинских защитников в районе Орехово слезоточивым газом. За последние недели зафиксировано уже девять таких случаев. Военный медик отметил, что бойцов ВСУ ослепляет от действия этого вещества – достаточно сделать два вдоха и уже невозможно дышать.
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