Ни одного клочка земли украинские воины противнику не отдали, подчеркнул руководитель пресс-службы штурмовой бригады "Стальной кордон".

Начальник пресс-службы штурмовой бригады "Стальной кордон", подполковник Иван Шевцов рассказал, какая ситуация на Купянском направлении, в частности, вокруг села Синьковка (Харьковская область).

В эфире общенационального телемарафона он отреагировал на информацию, которую распространила пропаганда РФ, о якобы захвате Синьковки российскими оккупантами. "В целом на Купянском направлении ситуация остается стабильно напряженной. Действительно, враг проводит и в дальнейшем штурмовые действия на этом участке. За прошедшие сутки Силы обороны, в том числе наше подразделение "Стальной кордон", отразили 14 атак врага. Синьковка находится под нашим контролем. Ни одного клочка и ни одного сантиметра земли мы врагу не отдали. Продолжаем защищать этот участок. Враг осуществляет интенсивные артиллерийские обстрелы позиций Сил обороны, наносить артиллерийские удары и удары дронами-камикадзе. Но, мы вместе с ВСУ, держим оборону", - заявил офицер.

Интенсивность боевых действий за последний период на Купянском направлении особо не изменилась. "Враг продолжает совершать штурмовые действия небольшими группами от 10 до 30 человек. В зависимости от погодных условий, если они более благоприятные, то применяет бронетехнику. Если идет дождь и погода не позволяет использовать тяжелую бронетехнику, то российские военнослужащие идут на штурм без этой поддержки. То есть тактика не меняется", - сказал Шевцов.

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Он добавил, что сейчас небольшие морозы, которые позволяют использовать бронетехнику для боевых действий. "Но нам также это "на руку", потому что мы имеем возможность уничтожать больше вражеской техники. За прошедшие сутки Силы обороны на Лимано-Купянском направлении поразили 37 единиц вражеской техники. Среди них пять танков и четыре БМП", - подчеркнул офицер.

Большинство подразделений российской оккупационной армии, воюющих на Купянском направлении, в частности, на участке фронта вокруг села Синьковка, имеют профессиональную подготовку и боевой опыт.

"Врага недооценивать нельзя. Там действительно за этот период военнослужащие (армии РФ, - УНИАН) сосредоточились профессиональные. На нашем участке в штурмовых действиях используются вражеские подразделения "Шторм", "Шторм-Z", они имеют боевой опыт, также подразделения 1-й танковой армии и 20-й армии (России, - УНИАН). То есть враг профессионально проводит свои боевые действия. Но Силы обороны и Государственная пограничная служба за эти годы войны также хорошо подготовлены, поэтому готовы к любым сценариям событий, которые могут происходить на линии фронта", - отметил Шевцов.

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Как сообщал УНИАН, 7 декабря в утренней сводке Генштаб ВСУ информировал, что на фронте за сутки произошло 91 боевое столкновение. Самыми горячими точками фронта были Авдеевское и Марьинское направления, здесь произошло наибольшее количество боестолкновений с противником. Отмечается, что на Купянском направлении украинские защитники отразили 7 атак врага в районе Синьковки Харьковской области.

Украинские военные рассказали, что ситуация в районе Купянска является одной из самых "горячих" на линии фронта. По их словам, применение БПЛА с обеих сторон и укрепление российскими оккупантами своих оборонительных линий означают, что шансов на значительный прорыв мало. По оценке украинских защитников, идет позиционная война, "все окапываются, как в Первую мировую войну".

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