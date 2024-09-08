Предварительно, армия РФ ударила по Николаевке тремя авиабомбами.

Российские оккупационные войска продолжают терроризировать мирные города Украины. Вечером в субботу, 7 сентября, враг ударил по гостинице в городе Николаевка Донецкой области.

Об этом пишет "Суспільне Донбас" со ссылкой на заместителя начальника Николаевской ГВА Владимира Проскунина. Отмечается, что оккупанты атаковали город около 21:50.

"По состоянию на этот час продолжаются поисковые работы, идет разбор завалов гостиницы "Заря", которая была разрушена в результате обстрела в 21:50. Под завалами находятся два человека", – рассказал Проскунин.

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Предварительно, армия РФ ударила по Николаевке тремя авиабомбами.

Атаки РФ по Украине

Российские террористы ежедневно атакуют мирные населенные пункты различным вооружением. В субботу, 7 сентября, оккупанты ударили по Константиновке Донецкой области. В результате атаки погибли три человека, еще несколько пострадали.

Враг бил из артиллерии. По данным главы Донецкой ОВА Вадима Филашкина, в результате обстрела были повреждены три линии электропередач, аптека, шесть машин, магазин, админздание и многоэтажный дом.

Вечером 7 сентября оккупанты атаковали Полтавскую область. Глава ОВА Филипп Пронин заявил, что враг попал в гражданскую инфраструктуру в Полтавской громаде.

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