Проблема на Востоке заключается в том, что мы не имеем долгосрочного видения, считает он.

Российские оккупационные войска продолжат наступать на Востоке и сейчас их не остановить. Об этом заявил полковник британской армии в отставке, военный эксперт Глен Грант в интервью в программе "Студия Запад".

"Что действительно важно, так это то, что мы со своей стороны должны поддерживать целостную линию обороны. Отнюдь нельзя допускать образования котлов, кстати, один из них сейчас формируется в районе Зоряного. То есть должны быть очень осторожными и удерживать линию фронта как можно более прямой, ведь это позволяет нам задействовать меньше войск непосредственно на передовых позициях", - пояснил он.

По словам Гранта, если линия искривляется большими участками, которые "движутся туда-сюда", это заставляет привлекать больше войск для противостояния врагу. Именно поэтому линию фронта надо держать максимально прямой. Эксперт подчеркнул, что приоритетом должно быть сохранение личного состава, даже если это будет означать потерю нескольких сел.

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"Сейчас проблема на Востоке заключается в том, что мы не имеем долгосрочного видения, как сделать так, чтобы военные ориентировались на местности, которую они защищают. Войска лучше всего воюют тогда, когда они владеют конкретной территорией. Если взглянуть на прошлый год, когда конкретная бригада была ответственной за свой участок, она хорошо воевала и удерживала свои позиции. Однако, как только начать их перебрасывать, им приходится заново изучать местность. Поэтому стоит помнить, что тактика и местность неразделимы - тактика напрямую зависит от знания местности, и если солдаты с ней не ознакомлены, на значительный успех надеяться не стоит", - отмечает Грант.

Как он объясняет, крайне важно оставлять подразделения там, где они есть - подкрепленные и укрепленные на текущих позициях, однако вместо этого мы "перемещаем их, туда-сюда, как лошадей на шахматной доске, и это нехорошо". Каждый раз военным приходится заново осваивать новую местность и адаптировать свою тактику, ведь воевать в поле - не то же самое, что в лесу.

"Необходимо сосредоточиться на установлении стабильности на Востоке, а это, безусловно, означает создание дивизионных штабов. Сейчас главные штабы находятся слишком далеко и не имеют должной связи с тем, что происходит на местах. Генералы в штабах корпусов просто не могут эффективно управлять боем, потому что они находятся слишком далеко - они не в курсе того, что реально происходит на поле боя", - резюмировал эксперт.

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По данным Генерального штаба ВСУ, с начала суток, 7 сентября, по состоянию на 22:00 на передовой произошло 68 боевых столкновений с противником, сообщил Генштаб ВСУ. Половина атак зафиксирована на Покровском (44) и Кураховском (42) направлениях.

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