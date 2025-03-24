Почему россияне решили развернуть эту площадку в опасной зоне остается загадкой.

Российские оккупанты потеряли два ударных вертолета Ка-52 и два транспортных Ми-8, в результате удара украинских сил по Белгородской области. Удар был нанесен с помощью HIMARS, а непосредственный мониторинг осуществлялся с помощью разведывательного БПЛА.

Как рассказали аналитики Defense Express, удар был нанесен M30A2 - это высокоточные ракеты GMLRS с дальностью действия 80 км. Боевая часть M30A2 - готовые поражающие вольфрамовые элементы. За счет воздушного подрыва над целью они показывают высокую эффективность. При этом, анадитики заметили, что это один из немногих случаев использования GMLRS для подобных атак.

Специалисты подчеркнули, что до сих пор уничтожение российских вертолетов украинскими расчетами HIMARS происходило либо с помощью ударов ракетами ATACMS по вертодромам, либо во время их посадки близко к фронту.

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Аналитики отметили, что точка удара от ближайшего участка границы или фронта 55 км и к этому расстоянию надо добавить отступление пусковой HIMARS на безопасную дальность. Специалисты объяснили, что единственной причиной, почему удары GMLRS по российским площадках подскока вертолетов не стали массовыми является лишь то, что россияне знают дальность этих ракет, имеющихся в распоряжении ВСУ. То есть не размещают такие площадки ближе чем за условную зону действия HIMARS.

Но почему россияне решили развернуть эту площадку в опасной зоне остается загадкой. "Возможно кто-то из российского командования действительно поверил в свою же пропаганду о том, что Украине "выключили HIMARS"", - предположили аналитики.

Кроме того, аналитики обратили внимание на то, что на таких площадках вертолеты находятся относительно мало времени, обычно только для заправки и перевооружения. "Поэтому... любое высокоточное оружие становится беспомощным, если вовремя не предоставить соответствующую точность координат цели. Именно поэтому, за успешным ударом стоит очень сложная операция по выявлению самой площадки подскока и времени для удара", - констатировали аналитики.

Ситуация в Белгородской области: что известно

Силы обороны уничтожили 4 вертолета оккупантов за раз. В частности, Силы специальных операций взаимодействия с ГУР, уничтожили в российском тылу два Ка-52 "Аллигатор" и два Ми-8. Они находились на замаскированной позиции в Белгородской области, используемой для "подскока" авиации.

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